Coronavirus in Lombardia oggi: il bollettino con i dati del 21 luglio (Di martedì 21 luglio 2020) L’andamento del Coronavirus nella Regione Lombardia oggi 21 luglio nei dati del bollettino: ci sono 34 nuovi positivi e un morto; 164 sono i guariti o dimessi mentre sono stabili i numeri dei ricoverati in terapia intensiva (21) e non in terapia intensiva (151). Dei positivi, 15 vengono definiti debolmente positivi mentre 13 sono stati scoperti in seguito ai test sierologici. Coronavirus in Lombardia oggi: il bollettino con i dati del 21 luglio Il bollettino di Regione Lombardia fa sapere che oggi sono stati effettuati 5973 tamponi mentre l’incremento dei casi per provincia dice che ci sono nove nuovi positivi a Milano ... Leggi su nextquotidiano

