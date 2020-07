Coronavirus in Italia: il bollettino delle ultime 24 ore (Di martedì 21 luglio 2020) Emergenza Coronavirus, meno di 20.000 attualmente positivi in Italia: il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 21 luglio La situazione dei contagi in Italia non desta particolari preoccupazioni, ma in nome della prevenzione diverse regioni e diversi sindaci stanno pensando di emanare ordinanze anti-movida, disponendo l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi affollati. In diminuzione il dato dei contagi in Italia. Sono 129 i positivi registrati nelle ... Leggi su newsmondo

NicolaMorra63 : #RecoveryFund approvato con 209 miliardi per l'Italia e 750 complessivi per fronteggiare in #Europa l'emergenza… - riotta : Penso che #Rutte e i suoi alleati abbiano un'idea di #Europa perdente e meschina. Penso però anche che se… - SkyTG24 : Coronavirus, a Capri mascherina obbligatoria anche all'aperto: è l'unica in Italia - infoitsalute : Perché in Italia i numeri del contagio da coronavirus sono incoraggianti - paolominervino : RT @NicolaMorra63: #RecoveryFund approvato con 209 miliardi per l'Italia e 750 complessivi per fronteggiare in #Europa l'emergenza #coronav… -