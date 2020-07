Coronavirus in Italia, il bollettino del 21 luglio: 244.752 casi positivi e 35.073 morti (Di martedì 21 luglio 2020) Il bollettino con i dati sul Coronavirus in Italia, aggiornati al 21 luglio: diminuisce l'aumento dei positivi (+129); aumentano i morti (+15) Leggi su corriere

