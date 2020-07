Coronavirus: il sindaco di Capri impone mascherine anche all’aperto (Di martedì 21 luglio 2020) Coronavirus, Capri è l’unica località italiana dove, al momento, è imposto l’utilizzo di mascherina protettiva anche all’aperto. Il sindaco ha indicato la fascia d’orario in cui va indossata. Capri: il sindaco ha imposto l’utilizzo di mascherine protettive in tutto il centro, anche all’aperto. Come riporta Skytg24, la fascia d’orario indicata è quella che va dalle … L'articolo Coronavirus: il sindaco di Capri impone mascherine anche all’aperto proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Spazio Mix, Scuole e Comune di Caponago in un progetto che accoglie i pensieri dei ragazzi: è #iodesidero, le emozioni del lockdown che a settembre diventeranno un murales a scuola. Nei giorni scorsi, ...

ATRI – Le temperature non proprio estive e lo spettro latente del coronavirus non hanno fermato i trecento ospiti intervenuti all’opening di Stills of Peace, Frammenti di Pace, la rassegna internazion ...

