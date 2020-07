Coronavirus, il professor Crisanti resta nel Comitato scientifico veneto: “Non mi dimetto. Sommerso dall’affetto della gente comune” (Di martedì 21 luglio 2020) “Sono stato… alluvionato, Sommerso da centinaia di attestazioni positive e di affetto, da parte di conoscenti, colleghi, gente comune che mi pregavano di restare al mio posto. E così, anche in nome dei doveri che impone una funzione pubblica, posso dire che la mia riflessione si è conclusa. E che è rientrata l’ipotesi di dimissioni”. Il professore Andrea Crisanti rivela a Ilfattoquotidiano.it che non lascerà il Comitato tecnico-scientifico nominato dalla giunta regionale veneta per far fronte all’emergenza Coronavirus. Il che non significa che si sia tornati all’idillio con il governatore Luca Zaia. La vicenda poteva essere inserita nella serie “si erano tanto amati”. Almeno ... Leggi su ilfattoquotidiano

Dr Trishul Siddharthan, Assistant Professor of Pulmonary and Critical Care Medicine at Johns Hopkins University, commented, "There is a lot of research underway to investigate the long-term effects of ...