Coronavirus, il Lazio rischia l’obbligo di mascherine anche all’aperto ed eventualmente la chiusura (Di martedì 21 luglio 2020) Stamane nel corso di un incontro con la stampa, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha assicurato che “almeno per il momento non richiudiamo tutto”. Un’affermazione certo inquietante, che rischia di riportare la regione e la Capitale ai ‘terribili’ giorno di lockdown che hanno severamente messo alla prova la nostra pazienza. D’Amato: “Movida ed i rientri dall’estero le priorità” Dal canto suo, intervenendo più tardi ai microfoni di Rai Radio1, l’assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D’Amato ha affermato che “Stiamo cercando di capire quale siano gli strumenti migliori per affrontare due temi di assoluta priorità: gli assembramenti con relativa movida e i rientri negli aeroporti da alcuni paesi con alta ... Leggi su italiasera

