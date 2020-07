Coronavirus: il Brasile testa su un uomo uno dei vaccini cinesi antiCovid (Di martedì 21 luglio 2020) Lo Stato di San Paolo, il più colpito dal Coronavirus in Brasile, inizia oggi i test di fase 3 con il vaccino sviluppato dal laboratorio cinese Sinovac Biotech. A partire da oggi, circa 850 professionisti della salute, che non hanno contratto la malattia, inizieranno a ricevere il vaccino, il cui nome commerciale è CoronaVac, presso l’Ospedale de Clinicas dell’Università di San Paolo (Usp). Intanto, la rivista Lancet ha pubblicato ieri i primi risultati positivi per un altro vaccino cinese, l’Ad5-vectored COVID-19 vaccine della Cansino. In totale sono 3 i vaccini in studio avanzato in Cina. L’Istituto Butantan, collegato al governo di San Paolo e all’Usp, coordinerà il lavoro con novemila volontari sparsi tra San Paolo, Brasilia, nonché negli Stati di Rio de Janeiro, ... Leggi su meteoweb.eu

