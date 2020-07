Coronavirus, il bollettino di oggi 21 luglio: nuovi contagi in calo: 129 in 24 ore, ancora piccoli focolai sparsi (Di martedì 21 luglio 2020) Le nuove vittime sono invece 15 (+2), per un numero complessivo di 35.073 persone decedute. I casi totali salgono a 244.752. Due i ricoveri in terapia intensiva, 49 in totale Leggi su repubblica

