Coronavirus, il bollettino di oggi: 129 nuovi casi e 15 morti (Di martedì 21 luglio 2020) Coronavirus bollettino 21 luglio 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. oggi si registrano 129 nuovi casi, il numero degli italiani che ha contratto la malattia sale così a 244.752. Il numero complessivo degli attualmente positivi è di 12.248, in calo di 156 rispetto a ieri. Sono 269 i guariti che portano il totale delle persone che hanno superato il virus a 197.431. Sale invece il numero dei pazienti, due in più di ieri, in terapia intensiva (in totale 49) e sono 13 in meno i ricoverati con sintomi (732). (segue dopo la foto) Sono sei le regioni a zero contagi da Coronavirus: Basilicata, Molise, Valle d’Aosta, Calabria, Sardegna e Puglia. Il maggior numero di casi ... Leggi su urbanpost

