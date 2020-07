Coronavirus, il bollettino della città di Napoli: due nuovi contagi, terapie intensive ancora vuote (Di martedì 21 luglio 2020) Numeri ancora incoraggianti quelli dell'emergenza Coronavirus a Napoli. Sono due i nuovi contagi registrati rispetto a venerdi 17 luglio: torna il decremento degli attualmente positivi che scendono da 19 a 18. Leggi su tuttonapoli

