Coronavirus, i dati – 129 nuovi casi e 15 morti. Sei le Regioni senza contagi. Basilicata, nuovo focolaio: 25 migranti positivi a Potenza (Di martedì 21 luglio 2020) Cala ancora il numero dei nuovi casi di Coronavirus in Italia: secondo i dati del ministero della Salute nelle ultime 24 ore i contagi sono stati 129, a fronte dei 190 di ieri, individuati grazie a 43.110 tamponi. Le nuove vittime sono invece 15 (ieri erano state 13) per un numero complessivo di 35.073 decessi. Dall’inizio della pandemia, complessivamente 244.752 persone hanno contratto il Covid. Gli attualmente positivi sono ora 12.248 (-156), aumentano significativamente i guariti; +269, per un totale di 197.431 persone. La maggior parte dei nuovi positivi si registra in Lombardia: 34 malati e un decesso in più da ieri. Altri 22 in Veneto, 18 in Emilia Romagna, 12 in Liguria. Le altre Regioni hanno incrementi a una sola ... Leggi su ilfattoquotidiano

