Coronavirus, Greta Thunberg dona un milione di euro a ong. Fondi anche a Sos Amazzonia che combatte Covid (Di martedì 21 luglio 2020) “È più denaro di quanto io possa neanche immaginare, quindi sarà interamente donato, attraverso la mia fondazione, a diverse organizzazioni e progetti che lavorano per aiutare la gente in prima linea colpita dalla crisi del clima ed ecologica”. La decisione di Greta Thunberg arriva con l’assegnazione del Premio Gulbenkian per l’Umanità, pari a un milione di euro. Una cifra che l’attivista svedese ha deciso di devolvere a ong che si battono, come lei, per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. Centomila euro verranno donati per certo all’organizzazione SOS Amazzonia, una organizzazione fondata dal movimento Fridays for Future Brazil impegnata per contenere ... Leggi su ilfattoquotidiano

