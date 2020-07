Coronavirus: Greta, 100mila euro contro Covid in Amazzonia (Di martedì 21 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 21 LUG - Greta Thunberg ha annunciato sul suo account Twitter che donerà 100.000 euro per combattere la diffusione del Coronavirus nell'Amazzonia brasiliana. L'annuncio segue l'... Leggi su corrieredellosport

Coronavirus: Greta, 100mila euro contro Covid in Amazzonia

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Greta Thunberg ha annunciato sul suo account Twitter che donerà 100.000 euro per combattere la diffusione del coronavirus nell'Amazzonia brasiliana. L'annuncio segue l'assegnaz ...

