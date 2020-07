Coronavirus, gli aggiornamenti di Salute Lazio: 6 nuovi casi positivi e due decessi (Di martedì 21 luglio 2020) Per la giornata di oggi, 21 luglio 2020, sono stati registrati 6 nuovi casi e due decessi. Di questi la metà sono casi di importazione: un caso di nazionalità del Bangladesh, un caso da Romania e un caso da Moldavia. Sta partendo una campagna informativa per invitare tutti al rispetto delle regole dal titolo ‘Non diventare complice del COVID: usa la mascherina, igienizza le mani e mantieni le distanze’. Nella Asl Roma 2 un nuovo caso nelle ultime 24h è una persona di nazionalità del Bangladesh e riferita all’esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in. Un decesso di un uomo di 85 anni al Policlinico Umberto I. Nella Asl Roma 3 un decesso nelle ultime 24h e si tratta di una donna di 89 anni al San Camillo. Nella Asl Roma 6 sono due i ... Leggi su ilcorrieredellacitta

