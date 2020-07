Coronavirus e fase 3: “Senza concerti e senza attività ricreative i giovani passano dal tablet al branco” (Di martedì 21 luglio 2020) “Gli assembramenti creano tensione, offriamo ai giovani più spazi all’aperto“. A dirlo in una intervista a Repubblica è il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, dopo le ultime risse avvenute nella movida palermitana e che hanno coinvolti diversi giovani, alcuni dei quali anche finiti in carcere. Per Orlando la violenza tra ragazzi è dovuta a una “reazione ai mesi passati lontani dalla vita“. E aggiunge: “senza concerti e senza attività ricreative passano dal tablet al branco“. Il Comune cosa fa per loro? “Abbiamo aperto alcuni centri estivi – spiega – e abbiamo dato la possibilità agli organizzatori culturali di usare sedici spazi comunali all’aperti ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Lancet: 'Forte risposta immunitaria dal vaccino di #Oxford' Si tratta di risultati preliminari riferiti alla fase 1… - RaiNews : Si tratta di risultati preliminari riferiti alla fase 1-2 di sperimentazione che ha coinvolto 1.077 adulti sani. Sp… - ilpost : Negli Stati Uniti il primo vaccino per il coronavirus entra nell’ultima fase di sperimentazione - sectortweets : Coronavirus Fase 2: analisi di app 'Immuni' e contact tracing, scenari e rischi - LaTorre1905 : #Vaccino anti #Covid 19 superati primi 2 step, al via terza fase #Coronavirus #Roma #Attualità #Cronaca #Starbene… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus fase Coronavirus fase 3, monitoraggio Rt: lieve aumento ma in Italia situazione "a bassa criticità" la Repubblica Coronavirus. Svolta dal vaccino italo-inglese. I ricercatori: “Forte risposta immunitaria”

La ricerca del vaccino per il coronavirus continua a gonfie vele. L’obiettivo dei ricercatori è di evitare una seconda ondata e di attenuare il contagio nelle aree più colpite. In queste ore è arrivat ...

Mascherina obbligatoria all’aperto a Capri e Forio, troppa folla nei luoghi della movida

Il sindaco di Capri, Marino Lembo, sta predisponendo un’ordinanza dopo “aver notato comportamenti collettivi che rischiano di essere in conflitto con l’esigenza della tutela della salute pubblica in ...

La ricerca del vaccino per il coronavirus continua a gonfie vele. L’obiettivo dei ricercatori è di evitare una seconda ondata e di attenuare il contagio nelle aree più colpite. In queste ore è arrivat ...Il sindaco di Capri, Marino Lembo, sta predisponendo un’ordinanza dopo “aver notato comportamenti collettivi che rischiano di essere in conflitto con l’esigenza della tutela della salute pubblica in ...