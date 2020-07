Coronavirus, diminuiscono i casi con circa 19mila tamponi in più. Due pazienti in più in terapia intensiva – Il bollettino della protezione civile (Di martedì 21 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (21 luglio)Il bollettino del 21 luglio Sono 244.752 le persone che sono risultate contagiate dal Coronavirus in Italia dall’inizio del monitoraggio della pandemia, di cui 129 nelle scorse 24 ore. Ieri i nuovi contagi erano stati 190, due giorni fa 219, mentre tre giorni fa erano 249. In Italia si registrano altri 15 morti, il totale sale a 35.073, secondo gli ultimi dati forniti dalla protezione civile e dal Ministero della Salute. Ieri erano state registrate 13 vittime, due giorni erano 3. Nelle ultime 24 ore sono guarite altre 269 persone, il totale dei guariti sale a 197.431. Ieri erano guarite 213 persone. Mentre sono 12.248 gli attualmente positivi, ieri erano 12.404. Sono stati eseguiti 43.110 test nelle scorse ... Leggi su open.online

