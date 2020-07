Coronavirus: da Oxford arriva la conferma di un possibile vaccino a settembre (Di martedì 21 luglio 2020) Con i numeri pericolosamente allarmanti dei recenti contagi da Coronavirus in tutto il mondo, la speranza di poter uscire dalla pandemia è sempre più riposta nella scoperta di un vaccino efficace. In cima alla lista c’è il ChAdOx1 nCoV-19, vaccino sviluppato nei laboratori dell’Università di Oxford che potrebbe essere pronto a settembre. Coronavirus, il vaccino pronto per settembre I ricercatori che seguono lo studio fanno parte del team del professore Adrian Hill, direttore dello Jenner Institute di Oxford ed esperto di vaccini antimalarici e contro l’Ebola. Recentemente hanno annunciato che il loro vaccino potrebbe essere pronto già da ... Leggi su notizieora

