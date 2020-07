Coronavirus: Cuomo allunga lista stati per quarantena a Ny (Di martedì 21 luglio 2020) ANSA, - NEW YORK, 21 LUG - Ancora una stretta da parte di Andrew Cuomo per chi viaggia verso lo stato di New York. Il governatore ha aggiunto altri dieci stati alla lista di quelli che già avevano ... Leggi su corrieredellosport

Coronavirus, a New York riapre la Statua della Libertà

(LaPresse) A New York riaprono alcune delle principali attrazioni turistiche per la prima volta dall'inizio dell'emergenza sanitaria, a marzo, e tra queste c'è la Statua della Libertà. Lunedì sono rip ...

