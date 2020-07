Coronavirus: Colombia, i casi superano quota 200mila (Di martedì 21 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 21 LUG - Il bilancio dei casi di Coronavirus in Colombia ha superato ieri la soglia dei 200mila, mentre quello dei decessi sfiora quota 7.000: lo ha reso noto il ministero della Sanità, ... Leggi su corrieredellosport

iconanews : Coronavirus: Colombia, i casi superano quota 200mila - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN COLOMBIA: Altri 193 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 6.929: Sale a 606.757 morti nel Mondo - Stella_Kdt : RT @tancredipalmeri: Bollettino #coronavirus Venerdi 17 Luglio(ieri) Secondo dato più alto di casi giornalieri! Usa, Brasile e India cris… - tancredipalmeri : Bollettino #coronavirus Domenica 19 Luglio(ieri) Casi giornalieri molto alti Usa, India e Brasile crisi peggiori… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN COLOMBIA: Altri 220 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 6.736: Sale a 602.843 morti nel Mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Colombia Coronavirus: Colombia, i casi superano quota 200mila - America Latina ANSA Nuova Europa Coronavirus, quasi 15 milioni di casi nel mondo: in Argentina record di morti in 24 ore

Il bilancio dei casi di coronavirus in Colombia ha superato ieri la soglia dei 200mila, mentre quello dei decessi sfiora quota 7.000: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto ...

Coronavirus: Colombia, i casi superano quota 200mila

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Il bilancio dei casi di coronavirus in Colombia ha superato ieri la soglia dei 200mila, mentre quello dei decessi sfiora quota 7.000: lo ha reso noto il ministero della Sanità, ...

Il bilancio dei casi di coronavirus in Colombia ha superato ieri la soglia dei 200mila, mentre quello dei decessi sfiora quota 7.000: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto ...(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Il bilancio dei casi di coronavirus in Colombia ha superato ieri la soglia dei 200mila, mentre quello dei decessi sfiora quota 7.000: lo ha reso noto il ministero della Sanità, ...