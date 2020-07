Coronavirus: cambia l’età media di chi si ammala oggi. Tutti i dati (Di martedì 21 luglio 2020) Coronavirus: mesi fa si diceva che questo virus colpisse prevalentemente gli anziani. Adesso qualcosa è cambiata Coronavirus: malattia che non colpisce solo gli anziani. L’ultimo rapporto del ministero della Salute, aggiornato al 20 luglio, espone dei dati diversi. Perlomeno da quelli che sono stati considerati nei primi mesi della pandemia. Non si tratta più di … L'articolo Coronavirus: cambia l’età media di chi si ammala oggi. Tutti i dati Curiosauro. Leggi su curiosauro

matteosalvinimi : Mentre Lamorgese non riesce a controllare decine di immigrati che scappano dai centri di accoglienza, dove c’è la L… - Massi_Dubai : RT @matteosalvinimi: Mentre Lamorgese non riesce a controllare decine di immigrati che scappano dai centri di accoglienza, dove c’è la Lega… - DriverMattia198 : RT @matteosalvinimi: Mentre Lamorgese non riesce a controllare decine di immigrati che scappano dai centri di accoglienza, dove c’è la Lega… - MoosesPitouca : RT @matteosalvinimi: Mentre Lamorgese non riesce a controllare decine di immigrati che scappano dai centri di accoglienza, dove c’è la Lega… - Efisio31251859 : RT @matteosalvinimi: Mentre Lamorgese non riesce a controllare decine di immigrati che scappano dai centri di accoglienza, dove c’è la Lega… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus cambia Coronavirus, cambia l'età media: ora si ammalano i più giovani Virgilio Notizie Presentata in Regione l’iniziativa “Quelli del 2020” promossa dal Comune di Fermignano

E’ stata presentata questa mattina in Regione Marche l’iniziativa del Comune di Fermignano che coinvolge gli abitanti, ma anche gli amici, del Comune di Fermignano. “Quelli del 2020” venti anni dopo l ...

Apre finalmente il MAXXI L’Aquila. Il grand opening previsto per fine ottobre

Ad annunciarlo oggi il Mibact e la Fondazione Maxxi, con la firma del verbale di consegna del bellissimo Palazzo Ardinghelli, finalmente restaurato. Ecco il cronoprogramma e come sarà Il progetto del ...

E’ stata presentata questa mattina in Regione Marche l’iniziativa del Comune di Fermignano che coinvolge gli abitanti, ma anche gli amici, del Comune di Fermignano. “Quelli del 2020” venti anni dopo l ...Ad annunciarlo oggi il Mibact e la Fondazione Maxxi, con la firma del verbale di consegna del bellissimo Palazzo Ardinghelli, finalmente restaurato. Ecco il cronoprogramma e come sarà Il progetto del ...