Coronavirus, calano ancora i contagi in Italia: oggi 129 nuovi casi (Di martedì 21 luglio 2020) Roma, 21 lug – ancora in calo i contagi in Italia. oggi sono stati rilevati 129 nuovi positivi, ieri erano stati 190. Dato odierno dunque decisamente confortante che si unisce a quello della Lombardia. Nella regione Italiana maggiormente colpita dal Coronavirus, infatti, oggi sono stati registrati 34 nuovi casi, di cui 15 debolmente positivi e 13 a seguito di test sierologici. Numeri fortunatamente molto bassi rispetto a quelli di poche settimane fa. Nelle altre regioni più colpite: 22 casi in Veneto, 18 in Emilia Romagna e 12 in Liguria. Meno di dieci casi in tutte le altre regioni, fatta eccezione per Calabria, Sardegna, Puglia, Molise, Basilicata e Valle d’Aosta ... Leggi su ilprimatonazionale

