Coronavirus: Bulgaria, 196 casi e otto morti in 24 ore

(ANSAmed) - BELGRADO, 21 LUG - In Bulgaria, al pari degli altri Paesi della regione balcanica, prosegue la forte ripresa dei contagi da coronavirus: nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 196, co ...

