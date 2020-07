Coronavirus – Brasile: oltre 80mila morti. Trump minimizza: “Gli Usa stanno bene”. A New Delhi “infettato un cittadino su quattro” (Di martedì 21 luglio 2020) Il Brasile supera le 80mila vittime per Covid, confermandosi così il secondo Paese più colpito dopo gli Usa, con oltre 2,1 milioni di contagi. E a poche ore dalla notizia del contagio del ministro per gli Affari sociali Onyx Lorenzoni, è risultato positivo anche il titolare dell’Istruzione Milton Ribeiro. Sul fronte americano, il presidente Usa Donald Trump, dopo essersi fatto ritrarre con la mascherina – atto che ha definito “patriottico” – continua a essere ottimista, nonostante gli Stati Uniti siano i più colpiti al mondo, con oltre 3,8 milioni di infetti e più di 140mila morti. “Le fake news sul virus della Cina non lo diranno mai ma gli Stati Uniti, rispetto alla maggior parte dei Paesi che ... Leggi su ilfattoquotidiano

