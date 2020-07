Coronavirus, bollettino del 21 luglio: aumentano i decessi, 15 (totale 35.073), 12.248 positivi, 197.431 guariti (Di martedì 21 luglio 2020) I ricoverati con sintomi sono 732, 13 in meno rispetto ai 745 diieri. Di questi 49 sono in terapia intensiva, dato che fa segnareun lieve aumento (+2). Infine il numero di coloro che si trovano in isolamento domiciliare sono 11.467, con un calo di 145 rispetto a ieri Leggi su firenzepost

