Coronavirus, bollettino del 21 luglio 2020: 129 nuovi casi, 15 morti, 269 guariti (Di martedì 21 luglio 2020) Dal bollettino di oggi, martedì 21 luglio 2020, che la Protezione Civile e il Ministero della Salute diramano per tenere informati sulla situazione del contagio da Coronavirus in Italia emerge che il totale dei casi sale a 244.752 dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi registrati sono stati 129, quindi ancora in calo rispetto ai 190 di ieri, i 219 dell’altroieri e i 249 di tre giorni fa. Ci sono stati altri 15 morti che portano il totale delle vittime a 35.073, mentre i nuovi guariti sono 269 per un totale di 197.431.Sono in aumento gli attualmente postivi che passano dai 12.404 di ieri ai 12.248 di oggi. È aumentato il numero di tamponi effettuato, 43.110 ... Leggi su blogo

