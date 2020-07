Coronavirus, bambina di 4 anni positiva da quattro mesi: “Ha stress e incubi” (Di martedì 21 luglio 2020) Coronavirus, bambina di 4 anni positiva da quattro mesi: “Ha stress e incubi” Una bambina di 4 anni risulta debolmente positiva al Coronavirus da 120 giorni. Per questo, nonostante non abbia contagiato nessun dei suoi familiari, è di fatto “prigioniera” del virus da 4 mesi. La notizia arriva da Milano ed è stata riportata in un articolo del Corriere della Sera, in cui la madre racconta le conseguenze psicologiche che sta vivendo sua figlia a causa della situazione. “Serve un doppio tampone negativo per liberare mia figlia ‘legalmente’, ma non voglio più sottoporla a questo stress”, dice la donna. ... Leggi su tpi

