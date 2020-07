Coronavirus, bambina di 4 anni ‘debolmente positiva’ dopo 4 mesi. La madre: “Liberatela dalla quarantena, ha gli incubi e ha paura” (Di martedì 21 luglio 2020) Nonostante siano passati 4 mesi dai primi sintomi, una bambina di 4 anni dell’hinterland di Milano risulta ancora positiva al Covid. I medici concordano che la piccola non è più un pericolo per gli altri, ma ancora non ha superato la prova del doppio tampone – necessario per interrompere l’isolamento – e nessuno si prende la responsabilità di dichiararla guarita e non più contagiosa. Una situazione su cui in Italia si sta ancora dibattendo, dato che anche l’Oms già da un mese ha cambiato le linee guida e ha dichiarato che non serve più la doppia conferma per i debolmente positivi. “Serve un doppio tampone negativo per liberare mia figlia ‘legalmente’ – spiega la madre al Corriere della Sera –, ma non voglio più ... Leggi su ilfattoquotidiano

