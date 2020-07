Coronavirus, bambina di 4 anni contagiata. La madre: “Mia figlia positiva da 4 mesi” (Di martedì 21 luglio 2020) Milano. Da circa 4 mesi una bimba di 4 anni sarebbe positiva al Coronavirus. A raccontare a sua storia è il “Corriere della Sera”, a cui la mamma si è rivolta. Secondo la donna, la figlia ha iniziato a manifestare i sintomi del Coronavirus da metà marzo, dopo che anche altri famigliari avevano manifestato sintomi lievi. … L'articolo Coronavirus, bambina di 4 anni contagiata. La madre: “Mia figlia positiva da 4 mesi” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

