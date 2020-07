Coronavirus: annullato il banchetto del premio Nobel (Di martedì 21 luglio 2020) A causa dell’emergenza Coronavirus è stato annullato per quest’anno il banchetto del premio Nobel. La ‘Nobelfesten’ è un ricevimento annuale che si tiene ogni 10 dicembre nel Municipio di Stoccolma, dopo la cerimonia del premio Nobel. “La pandemia globale e la situazione con il Covid-19 – si legge ancora sul sito – influenzano ampiamente la società e gli eventi trovano nuove forme o vengono posticipati. Questa circostanza riguarda anche la Nobel Week 2020, che quest’anno prenderà nuove forme per celebrare e catturare l’attenzione sui vincitori di quest’anno”. L'articolo Coronavirus: annullato il ... Leggi su meteoweb.eu

APrasedi : @AsiagoIt bene...ottimo! Un avvenimento che tutti apprezziamo moltissimo e che per fortuna non è stato annullato dal coronavirus!

#Boxe Match stregato e annullato per Vianello: il suo secondo avversario ha il coronavirus

Annullata la sfida tra Guido Vianello e Danny Kelly. A dare la comunicazione è lo stesso pugile italiano, il quale annuncia la cancellazione dell’incontro perché l’americano è risultato positivo al Co ...

"Il carnevale non può aspettare"

Il carnevale di Tesserete è stata la prima grande manifestazione ticinese annullata a causa del coronavirus dopo che il derby di hockey era stato giocato a porte chiuse. Siamo a luglio, il virus ...

