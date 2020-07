Coronavirus, ancora in calo i nuovi contagi (Di martedì 21 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nuovo calo dei contagi da Covid-19 in Italia. Sono 129 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 190). Risale leggermente a 15 il numero dei decessi. E’ quanto rilevato dai dati forniti dal Ministero della Salute. Il numero delle persone attualmente positive in Italia è di 12.248 (-156). Sono invece 269 i guariti, portando il numero complessivo a 197.431. Il numero totale dei casi positivi si attesta a 244.752. I ricoverati con sintomi sono 732, 13 in meno rispetto ai 745 di ieri. Di questi 49 sono in terapia intensiva, dato che fa segnare un lieve aumento (+2). Infine il numero di coloro che si trovano in isolamento domiciliare sono 11.467, con un calo di 145 rispetto a ieri.(ITALPRESS). L'articolo Coronavirus, ancora in ... Leggi su ildenaro

