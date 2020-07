Coronavirus, altri 15 morti e 129 nuovi casi (Di martedì 21 luglio 2020) (Adnkronos) - altri 15 morti in Italia per Coronavirus. Le vittime, dall'inizio dell'emergenza, sono 35.073 secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. I nuovi casi registrati sono 129. Il numero complessivo dei positivi è 12.248, in calo di 156 unità rispetto a ieri. Sono 269 i guariti che portano il totale delle persone che hanno superato il virus a 197.431. Leggi su liberoquotidiano

fanpage : ?? ULTIM'ORA 31 casi di Coronavirus nel salernitano - Agenzia_Ansa : #GretaThunberg donerà 100mila euro per combattere la diffusione del #coronavirus nell'#Amazzonia brasiliana. Altri… - rtl1025 : ?? 25 migranti trasferiti nei giorni scorsi in Basilicata dalla Sicilia, dove erano da poco sbarcati, sono positivi… - corgi_lover : RT @intoscana: In #Toscana sono 9 i nuovi casi di positività al #coronavirus. I tamponi eseguiti sono 3.063 in più rispetto a ieri. Oggi si… - lauradilucia : RT @Side73Dark: Il contagiato è solo colui che presenta i sintomi della malattia. Ogni giorno entriamo in contatto con decine di virus div… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altri Coronavirus, altri 42 nuovi casi in Emilia Romagna e 3 morti. A Modena altri 8 i positivi La Gazzetta di Modena Coronavirus Basilicata, positivi 25 migranti arrivati nei giorni scorsi dalla Sicilia

sono positivi al coronavirus. Lo hanno accertato i tamponi eseguiti nelle ultime ore. Prima sono risultati positivi tre migranti, oggi si è appreso che sono contagiati altri 22: i 25 sono in ...

Idrossiclorochina riduce la mortalità nei pazienti con COVID-19

Gli autori concludono però che per valutare l'impatto dell'uso della idrossiclorochina sulla COVID-19 sono necessari trials clinici randomizzati e controllati. Questi risultati contrastano con quelli ...

sono positivi al coronavirus. Lo hanno accertato i tamponi eseguiti nelle ultime ore. Prima sono risultati positivi tre migranti, oggi si è appreso che sono contagiati altri 22: i 25 sono in ...Gli autori concludono però che per valutare l'impatto dell'uso della idrossiclorochina sulla COVID-19 sono necessari trials clinici randomizzati e controllati. Questi risultati contrastano con quelli ...