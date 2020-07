Coronavirus, Alessio D’Amato: «Usate mascherina o si dovrà richiudere» (Di martedì 21 luglio 2020) «Registriamo un dato di 17 casi. Di questi 10 sono casi di importazione: 6 casi sono di nazionalità del Bangladesh, un caso dall’Iraq, due dal Pakistan e uno dall’India. Rivolgo un appello all’utilizzo della mascherina o si dovrà richiudere. Non possiamo tornare indietro e disperdere gli sforzi fatti fin qui. Dobbiamo usare la mascherina o rischiamo nuovi casi come in Catalogna», a renderlo noto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. leggi anche l’articolo —> Coronavirus, pericoloso per il midollo spinale: il caso del paziente di Milano Coronavirus, Alessio D’Amato: «Usate mascherina o dovremo ... Leggi su urbanpost

alcinx : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Intervista all'assessore alla sanità, Alessio D'Amato. #SaluteLazio - gallintermedia : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Intervista all'assessore alla sanità, Alessio D'Amato. #SaluteLazio - Efisio31251859 : RT @tempoweb: Il diktat del #Lazio: mettete le #mascherine o chiudiamo tutto @lefrasidiosho per #iltempodioshø ?? - c_calvano : RT @tempoweb: Il diktat del #Lazio: mettete le #mascherine o chiudiamo tutto @lefrasidiosho per #iltempodioshø ?? - VolRignanoFlam : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Intervista all'assessore alla sanità, Alessio D'Amato. #SaluteLazio -