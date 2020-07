Coronavirus: a Malpensa respinti 20 passeggeri in arrivo dalla Repubblica Dominicana (Di martedì 21 luglio 2020) Milano, 21 lug. (Adnkronos) - La polizia ha respinto all'aeroporto di Malpensa venti persone in arrivo dalla Repubblica Dominicana. Allo scalo varesino è atterrato un volo proveniente da La Romana, nella Repubblica Dominicana, via L'Havana, uno dei tanti operati dalla compagnia aerea Neos in collaborazione con il Ministero degli Esteri per riportare in Italia gli italiani rimasti all'estero durante l'emergenza Coronavirus. Nella lista dei passeggeri gli agenti hanno trovato venti cittadini dominicani che erano riusciti a prenotare il volo in autonomia, al di fuori delle procedure eccezionalmente previste per i voli 'rescue'. Il Ministro della Salute ha previsto la sospensione dei voli diretti ed indiretti e il ... Leggi su iltempo

varesenews : Bloccati a Malpensa, il volo da Santo Domingo era organizzato dal Ministero degli Esteri - varesenews : Aumentano i passeggeri, a Malpensa riapre il “satellite” B - varesenews : Atterrano da Santo Domingo, respinti a Malpensa - discoradioIT : #coronavirus: sono da poco ripartiti alla volta di L'Avana, dall'aeroporto di #Malpensa, i 16 #medici e i 21… - CPapasergio : Covid19, a Malpensa arriva il test rapido salivare: saranno i dipendenti SEA a testarlo #coronavirus -