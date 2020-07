Coronavirus a Capri: scatta l’obbligo della mascherina all’aperto (Di martedì 21 luglio 2020) l timore di nuovi focolai di Coronavirus provocano a Capri norme restrittive che, al momento, non hanno eguali in Italia. Il Comune impone infatti l’uso obbligatorio della mascherina anche all’aperto sempre. Quindi anche, e soprattutto, nella leggendaria Piazzetta al centro del paese. L’obiettivo è contrastare la possibile diffusione di nuovi contagi. “Coprifuoco” serale e notturno Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il sindaco Marino Lembo ha imposto con un’ordinanza l’uso delle mascherine in tutto il centro di Capri tra le 18 e le 4 del giorno successivo. In sostanza la sera e la notte. In Campania, invece, è già in vigore l’ordinanza che le rende obbligatorie nei luoghi pubblici ... Leggi su velvetgossip

