Coronavirus a Capri, mascherina obbligatoria all'aperto nei weekend fino alle 4 di notte (Di martedì 21 luglio 2020) Si profila un weekend meno caotico a Capri e più sereno di quello che ha visto le strade di via Vittorio Emanuele e intorno alla piazzetta affollate di vacanzieri che sinora hanno sostato... Leggi su ilmattino

SkyTG24 : Coronavirus, a Capri mascherina obbligatoria anche all'aperto: è l'unica in Italia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, a Capri obbligo di mascherine all'aperto nei weekend #coronavirus - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, a Capri obbligo di mascherine all'aperto nei weekend #coronavirus - JosephGhorna : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, a Capri obbligo di mascherine all'aperto nei weekend #coronavirus - Notiziedi_it : Coronavirus a Capri, mascherina obbligatoria all'aperto nei weekend fino alle 4 di notte -

(aggiornamento di Davide Giancristofaro) D’AMATO, ASSESSORE SANITÀ LAZIO: “MULTA A CHI NON METTE LE MASCHERINE IN COMPAGNIA” Visto che il coronavirus continua ad interessare la nostra penisola, e che ...Insomma, il tira e molla in Pisana sulle misure per il rispetto del distanziamento sociale e il contenimento del contagio da Covid-19 pare destinato ad abbattersi ... un provvedimento analogo a quello ...