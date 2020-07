Coronavirus 21 luglio: il bollettino smentisce il terrore degli esperti (Di martedì 21 luglio 2020) Coronavirus, bollettino 21 luglio: 244.752 casi in Italia, di cui 197.431 guariti e 35.073 morti. Contagi e decessi ancora in calo. Covid-19, Fonte foto: PixabayIl bollettino del Ministero della Salute sui contagi da Coronavirus in Italia di martedì 21 luglio 2020. Secondo l’ultimo bilancio, il numero dei casi positivi al Covid-19 è salito a 244.752 (+ 128 rispetto a ieri) di cui 197.431 guariti (+ 269) e 35.073 morti (+15). La regione più colpita resta la Lombardia. Sono questi i dati dell’ultimo bollettino di oggi, martedì 21 luglio, dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese. I numeri sono stati resi noti dal Ministero della Salute. Attualmente i casi attivi in Italia sono 12.248. Di ... Leggi su chenews

Invece le persone ricoverate per Covid-19 restano tre (due a Macerata in reparti non intensivi ... Umbria secondo i dati pubblicati nel sito della Regione e aggiornati al 21 luglio. C'è anche un ...

Sono sei i nuovi casi di Coronavirus in Campania, come comunicato dall'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale diramato alle ore 17 di ieri, lunedì 20 luglio, e relativo alle 24 ore precedent ...

