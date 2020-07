Coronavirus, 129 nuovi contagi, 34 in Lombardia, in 24 ore: 15 le vittime (Di martedì 21 luglio 2020) Nelle ultime 24 ore sono 129 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia, salgono così a 244.752 i casi totali. I dati sono resi noti dal ministero della Salute. Quindici invece i decessi, per un totale ... Leggi su tgcom24.mediaset

Cala ancora il numero dei nuovi contagiati da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati del ministero della Salute sono 129, a fronte dei 190 di ieri. Le nuove vittime sono invece 15, ...

Cala ancora la curva di contagio da coronavirus in Italia. Anche oggi i nuovi positivi sono sotto quota 200, come già accaduto ieri: secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, i casi ...

