Corona virus: Italia, 12248 positivi a test (-156 in un giorno) con 35073 decessi (15) e 197431 guariti (269). Totale di 244752 casi (128) Dati della protezione civile. Basilicata: focolaio, 25 contagiati (Di martedì 21 luglio 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. In Basilicata si è acceso un focolaio di contagi. Sono attualmente 25. All’origine il trasferimento in un centro del materano di migranti giunti a Lampedusa dal Bangladesh. L'articolo Corona virus: Italia, 12248 positivi a test (-156 in un giorno) con 35073 decessi (15) e 197431 guariti (269). Totale di 244752 casi (128) <span class="subtitle">Dati della protezione civile. Basilicata: ... Leggi su noinotizie

NoiNotizie : #coronavirus Corona virus: #Italia, 12248 positivi a test (-156 in un giorno) con 35073 decessi (15) e 197431 guari… - anarcomico : RT @CuocoFiorellino: In Liguria persino il Corona Virus è più accogliente coi turisti! -

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus Coronavirus mondo, l'Oms mette in guardia: "Rischio emergenza Africa" la Repubblica La grande paura negli ospedali: i virus che "nasconderanno" il Covid-19

Chi sperava che l'estate cancellasse il pericolo da coronavirus deve giocoforza ricredersi: se clinicamente l'epidemia di Covid-19 indubbiamente beneficia dal caldo come dimostra la minor gravità dei ...

Il vaccino di Oxford fa ben sperare e le altre notizie sul virus

Dai test condotti su più di un migliaio di volontari è emerso che il vaccino contro il nuovo coronavirus (ChAdOx1 nCoV-19) sviluppato dall’università di Oxford in collaborazione con la casa farmaceuti ...

Chi sperava che l'estate cancellasse il pericolo da coronavirus deve giocoforza ricredersi: se clinicamente l'epidemia di Covid-19 indubbiamente beneficia dal caldo come dimostra la minor gravità dei ...Dai test condotti su più di un migliaio di volontari è emerso che il vaccino contro il nuovo coronavirus (ChAdOx1 nCoV-19) sviluppato dall’università di Oxford in collaborazione con la casa farmaceuti ...