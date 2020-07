Coppia ha un figlio indesiderato, ospedale condannato a mantenerlo con 300 euro al mese (Di martedì 21 luglio 2020) Era stata sottoposta ad un intervento chirurgico per la chiusura delle tube perché lei e il marito non volevano avere figli: ma l'operazione non era riuscita e la donna aveva dato alla luce un figlio ... Leggi su leggo

FjxkItt : RT @tweepaa: sono incazzato come non mai prima stavo in giro con mia madre e mio padre e ci passa davanti questa coppia gay, STRAFOTTENTI… - Affaritaliani : Ginecologo sbaglia a sterilizzare, dovrà mantenere il figlio della coppia - umbo70 : RT @bianca52739494: Il ragazzo di mia figlia è figlio di una coppia di radical schit,oltre a essere alto1,95,io che sono di destra,alta1,55… - AntePavelic8 : RT @bianca52739494: Il ragazzo di mia figlia è figlio di una coppia di radical schit,oltre a essere alto1,95,io che sono di destra,alta1,55… - 1000_best : RT @bianca52739494: Il ragazzo di mia figlia è figlio di una coppia di radical schit,oltre a essere alto1,95,io che sono di destra,alta1,55… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppia figlio Ginecologo sbaglia a sterilizzare, dovrà mantenere il figlio della coppia Affaritaliani.it Torino, sequestrati beni per 2 mln a un clan di sinti

Un figlio della coppia, B.F., attualmente detenuto in regime di arresti domiciliari per essere stato sottoposto a fermo di Polizia giudiziaria a Palmanova (Udine) insieme ad altri due complici, ...

Brescia, intervento di sterilizzazione non riuscito. Ospedale condannato a mantenere il figlio "inatteso" fino ai 25 anni

BRESCIA - Di figli ne avevano avuti già tre e con loro il progetto di vita matrimoniale e genitoriale che avevano condiviso sposandosi poteva ritenersi coronato. Alla natura, però, non si comanda e pe ...

Un figlio della coppia, B.F., attualmente detenuto in regime di arresti domiciliari per essere stato sottoposto a fermo di Polizia giudiziaria a Palmanova (Udine) insieme ad altri due complici, ...BRESCIA - Di figli ne avevano avuti già tre e con loro il progetto di vita matrimoniale e genitoriale che avevano condiviso sposandosi poteva ritenersi coronato. Alla natura, però, non si comanda e pe ...