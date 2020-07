Coppia gay si bacia in spiaggia: costretti ad allontanarsi dallo stabilimento della Marina Militare (Di martedì 21 luglio 2020) Una Coppia gay si è dovuta allontanare dalla spiaggia a causa di un bacio. È successo a Fregene, nello stabilimento della Marina Militare, dove un bagnante è intervenuto minacciando di chiamare un responsabile del lido per farli cacciare. “Lo scorso weekend a Fregene, Fiumicino, Roma, una Coppia di ragazzi di 20 anni, mentre si facevano dei selfie e si scambiavano un bacio, presso il Lido della ‘Marina Militare’ Fregene, sono stati interrotti da un bagnante che li ha minacciati di chiamare il ‘maresciallo dirigente per farli cacciare'”, è la denuncia di Fabrizio Marrazzo, portavoce Gay Center, che ha raccolto il racconto dei due ragazzi. La ... Leggi su tpi

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Fregene, coppia gay si bacia davanti allo stabilimento della Marina militare: cacciati - nadia_Difettosa : RT @radio_zek: A #Pescara, in pieno centro, un’opera di street art ricorda l’aggressione omofoba nei confronti di una coppia gay avvenuta q… - Lord_Spleen : RT @radio_zek: A Fregene, sul litorale romano, una coppia gay di ventenni è stata aggredita verbalmente con la minaccia di essere cacciati… - Dieguzzo2 : RT @radio_zek: A #Pescara, in pieno centro, un’opera di street art ricorda l’aggressione omofoba nei confronti di una coppia gay avvenuta q… - ANDREAESCIT : RT @radio_zek: A #Pescara, in pieno centro, un’opera di street art ricorda l’aggressione omofoba nei confronti di una coppia gay avvenuta q… -