Convocati Sampdoria Genoa: Nicola chiama tutti per il derby (Di martedì 21 luglio 2020) Convocati Sampdoria Genoa: le scelte dell’allenatore rossoblù Davide Nicola per il derby contro i blucerchiati di Claudio Ranieri Il Genoa ha diramato la lista dei Convocati per il derby contro la Sampdoria, valevole per la 35a giornata del campionato di Serie A. tutti presenti, anche gli infortunati. Portieri: Perin, Ichazo, Marchetti.Difensori: Zapata, Barreca, Criscito, Goldaniga, Biraschi, Romero, Ghiglione, Ankersen, Masiello, Soumaoro.Centrocampisti: Lerager, Jagiello, Eriksson, Schone, Sturaro, Cassata, Rovella, Behrami.Attaccanti: Sanabria, Falque, Pandev, Destro, Favilli, Pinamonti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

