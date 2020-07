Conte si lamenta e ha ragione: Inter penalizzata dal calendario. Le giornate a confronto (Di martedì 21 luglio 2020) Fa parlare lo sfogo di Conte sul calendario Continuano a farsi sentire le parole di Antonio Conte nel post partita contro la Roma, quando l’allenatore nerazzurro ha fatto capire che l’Inter è la squadra più penalizzata dal calendario nel post lockdown. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi ha confrontato le partite della squadra nerazzurra con quelle di Juventus e Lazio. “L’Inter per cinque volte in queste otto giornate ha giocato contro squadre che avevano avuto un giorno in più di riposo. Alla Juve non è mai successo, anzi per due volte le avversarie hanno avuto ventiquattr’ore di “stacco” in meno. Alla Lazio è accaduto solo alla 28ª (due giorni in più per ... Leggi su intermagazine

