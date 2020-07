Conte: “Penso sia giusto guardare alla Juventus per migliorarsi. Loro sono i migliori” (Di martedì 21 luglio 2020) L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte ha parlato a InterTv alla vigilia della sfida di domani contro la Fiorentina. Si è detto soddisfatto del piazzamento nelle prime quattro in classifica. “Una delle cose più importanti è senza dubbio che l’Inter sia stata nelle prime quattro posizioni dall’inizio del campionato fino alla fine. Questa è la zona che compete a un club come l’Inter. Aver raggiunto questo traguardo è positivo perché era una delle richieste del club: quella di migliorare i risultati degli anni passati e di dare più stabilità, andando a giocare la fase finale del campionato con più serenità“. Sulla Juve: “Penso che sia giusto guardare alla ... Leggi su ilnapolista

