Conte: “L’obiettivo di stare tra le prime quattro è stato raggiunto. La Juventus ad oggi è la migliore” (Di martedì 21 luglio 2020) Il tecnico dell’Inter, Conte, ha parlato ai microfoni ufficiali di Inter TV alla vigilia della sfida alla Fiorentina. Ecco le sue parole: “Fino a qui abbiamo fatto una stagione importante per un club come l’Inter che punta a stare sempre tra le prime quattro. Il fatto di esserci stati dall’inizio dell’anno come aveva chiesto il club, a differenza degli altri anni, ci rende felici. L’obiettivo è stato raggiunto. Il campionato è certamente diventato più competitivo se andiamo a vedere i numeri delle altre che sono cresciute a livello qualitativo. Sarà una competizione sempre più ardua e noi dobbiamo cercare sempre di migliorare con l’obiettivo fisso della Champions League e, dalla prossima stagione, provare anche ... Leggi su alfredopedulla

