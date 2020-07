Conte esulta, coronavirus: l’importante annuncio del Premier (Di martedì 21 luglio 2020) Al termine del vertice Ue in cui è stato raggiunto l'accordo sul Recovery Fund e il Bilancio, il Premier Giuseppe Conte si dichiara soddisfatto: "Abbiamo approvato un piano di rilancio ambizioso e adeguato alla crisi che stiamo vivendo. Avremo una grande responsabilità - ha proseguito -: con 209 miliardi abbiamo la possibilità di far ripartire l'Italia con forza e cambiare volto al Paese. Ora dobbiamo correre". In conferenza stampa il Premier italiano ha definito questo "un momento storico per l'Europa e per l'Italia". "Abbiamo conseguito questo risultato tutelando la dignità del nostro Paese e l'autonomia delle istituzioni comunitarie", ha spiegato Conte. (Continua...) Nel sottolineare ... Leggi su howtodofor

