Consorzi rifiuti, Amendola incontra Di Maria: a breve tavolo tecnico con Regione (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un tavolo tecnico da convocare entro le prossime due settimane per sbloccare le attività di programmazione e direzione in materia di rifiuti. Questa la conclusione di una riunione che si è svolta questa mattina alla Rocca dei Rettori di Benevento tra il Sindacato Cub e il Presidente della Provincia, Antonio Di Maria per la vertenza dei disciolti Consorzi rifiuti. Molte decine di lavoratori, licenziati ormai dieci anni or sono, ancora non sono stati riassorbiti dall’Ato, come invece avrebbe dovuto essere secondo una legge della Regione Campania di quattro anni fa. Una lotta ormai decennale che non riesce a vedere uno spiraglio positivo e che vide anche il tentativo di uno dei lavoratori di lanciarsi nel ... Leggi su anteprima24

