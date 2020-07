Consiglio europeo: approvato l’accordo storico da 750 miliardi (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo cinque estenuanti giorni di trattative, nelle prime ore del 21 luglio, i leader del Consiglio europeo straordinario hanno finalmente raggiunto un accordo sul recovery fund. L’accordo da 750 miliardi di euro, pur esponendo le grandi divisioni del blocco durante le difficili negoziazioni, rappresenta una mossa storica per l’Unione Europea durante una delle crisi globali più gravi dalla sua creazione. Il primo incontro di persona tra i leader dei 27 membri è stato caratterizzato dalle differenze e i gli scontri tra i Paesi frugali del Nord Europa e quelli del Sud Europa. In particolare, le posizioni del primo ministro Olandese Mark Rutte per «proteggere gli interessi nazionali del suo Paese» sono state al centro di diverse tensioni. LEGGI ANCHE >Nel Consiglio ... Leggi su giornalettismo

