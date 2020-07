Consigli Fantacalcio 35ª giornata, chi schierare e chi evitare: le scelte ruolo per ruolo (Di martedì 21 luglio 2020) Consigli Fantacalcio 35ª giornata – Altro giro, altra corsa. Quest’oggi al via un altro turno di Serie A. Si comincia con gli anticipi che vedono impegnate Atalanta e Milan, a Sassuolo. Poi il ricco piatto di domani e le due sfide del giovedì a chiudere la giornata. Tempi importanti anche per i fantallenatori, a quattro turni dal termine. Ecco alcuni Consigli della redazione di CalcioWeb. PORTIERI CHI schierare E CHI evitare – Puntare su Silvestri e Szczesny. Il primo va in casa di un Torino così così e con qualche problema, il secondo va a Udine. No a Skorupski in casa dell’Atalanta e no ai portieri di Sassuolo-Milan, che si prospetta gara ricca di gol. DIFENSORI CHI schierare E CHI ... Leggi su calcioweb.eu

calciodangolo_ : Ancora una volta, neanche un giorno di riposo al #fantacalcio ? Subito pronti per la 35^ di #SerieA! ?? - Angolo_Atalanta : Ancora una volta, neanche un giorno di riposo al #fantacalcio ? Subito pronti per la 35^ di #SerieA! ?? - Angolo_Viola : Ancora una volta, neanche un giorno di riposo al #fantacalcio ? Subito pronti per la 35^ di #SerieA! ?? - Angolo_Lazio : Ancora una volta, neanche un giorno di riposo al #fantacalcio ? Subito pronti per la 35^ di #SerieA! ?? - Angolo_Inter : Ancora una volta, neanche un giorno di riposo al #fantacalcio ? Subito pronti per la 35^ di #SerieA! ?? -