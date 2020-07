Confiscati beni per un milione di euro a Luca Lucci, capo ultrà del Milan (Di martedì 21 luglio 2020) Guai per Luca Lucci, detto “il Toro”, capo ultrà della Curva Sud Milanista. Questa mattina la polizia ha eseguito un provvedimento di confisca dei beni a carico del tifoso del Milan, noto per per essere stato immortalato in una foto con Matteo Salvini nel 2018, in occasione della festa per i 50 anni della tifoseria rossonera. All’epoca destò scalpore perché Lucci era appena uscito di prigione dopo aver patteggiato una condanna ad 1 anno e 6 mesi di reclusione per traffico di stupefacenti. Il sequestro dei beni, per un valore di un milione di euro, risale al giugno scorso. A Lucci sono stati sequestrati un immobile di due piani con autorimessa in ... Leggi su sportface

