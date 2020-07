Confisca dei beni e sorveglianza speciale per il capo ultras del Milan (Di martedì 21 luglio 2020) Nel dicembre del 2018 fece scalpore quella foto di Matteo Salvini immortalato mentre stringeva la mano a Luca Lucci in occasione del raduno per i 50 anni della Curva Sud del Milan. Quell’uomo, però, non era lo specchio dell’integrità morale e non per il suo ruolo di capo ultras dei rossoneri. Su di lui, infatti, pendono gravi accuse che, questa mattina, sono culminate con la Confisca dei beni e non solo. Per lui, infatti, è scattata anche la sorveglianza speciale, dopo il sequestro per un valore stimato attorno al milione di euro. LEGGI ANCHE > Salvini, ma gli spacciatori non andavano considerati come assassini? Il leader della Lega, dopo le polemiche per quello scatto, disse di non conoscere Luca Lucci e che lui non chiede la ... Leggi su giornalettismo

